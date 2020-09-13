Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", здивувала красою в незвичайному образі
Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото, на якому знаменитість постала в окулярах і сірому ТОПі. Родзинкою стала зачіска під каре і окуляри, які Валюха в серіалі не носила. Строгий образ довершили кілька ниток намист і блискучі сережки у вухах. Судячи з заднього фону, знімок відобразив Тетяну Кравченко під час одного з інтерв'ю.
"Кожен день - диво. Але ж так і є, якщо взяти до уваги, яким величезним і насиченим може стати будь-яку мить нашого тендітного існування. ❤ ️ 🙏 🏼 ",- йдеться в описі до фото.
Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про зовнішність Тетяни Кравченко, залишивши багато компліментів:
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"Я просто захоплююся Вами!🌺 Який у Вас Талант-Талантище!👍 🌸 👍Вас просто хочеться міцно обійняти і розцілувати!😁 🔆 😁Браво!!!"; "Фоточка відпад 👍 👍 👍 👍 клас!!!!"; "Золоті слова! Дуже люблю Вас! Яскравих ролей і великого щастя!"; "Вам дуже йде ця зачіска! Чудово виглядаєте‼️ Творческих творчих Вам перемог ‼️ 👍🏻👏🏻👏🏻❤️🌺"; "Життя, як не крути, Хороше ! ❤️😍".
Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.
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