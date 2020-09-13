Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи в сериале "Сваты", изумила красотой в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото, на котором знаменитость предстала в очках и сером топе. Изюминкой стала прическа под каре и очки, которые Валюха в сериале не носила. Строгий образ довершили несколько ниток ожерелий и сверкающие серьги в ушах. Судя по заднему фону, снимок запечатлел Татьяну Кравченко во время одного из интервью.

"Каждый день — чудо. А ведь так и есть, если принять во внимание, каким огромным и насыщенным может стать любое мгновение нашего хрупкого существования. ❤️🙏🏼", - идет речь в описании к фото.

Пользователи социальной сети в комментариях высказались о внешности Татьяны Кравченко, оставив много комплиментов:

"Я просто восхищаюсь Вами!🌺 Какой у Вас Талант-Талантище!👍🌸👍Вас просто хочется крепко обнять и расцеловать!😁🔆😁Браво!!!"; "Фоточка Отпад 👍👍👍👍 класс!!!!"; "Золотые слова! Очень люблю Вас! Ярких ролей и большого счастья!"; "Вам очень идёт эта причёска! Прекрасно выглядите‼️ 👏🏻Творческих Вам побед ‼️ 👍🏻👏🏻👏🏻❤️🌺"; "Жизнь, как ни крути, Хороша ! ❤️😍".

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

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