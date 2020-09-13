Колишня солістка популярної групи "ВІА Гра" Тетяна Котова здивувала милими забавами в ліжку

Виконавиця розмістила у своєму мікроблозі "Instagram" фото зі своїми домашніми улюбленцями, про це пише Politeka.net. На знімку вона позує на ліжку в топі, який "засвітив" просто бездонне декольте, а також синіх спортивних штанях. Тетяна Котова заплющила очі і посміхається з широко розкритим ротом, в цей час у неї на руках граються два маленьких пухнастих цуценя.

"Кажуть, що діти дуже швидко ростуть 🙈 вихованці теж! На фото Кікі і Степашке всього 3 місяці, навіть не віриться, що вони були такими крихтами. І мені знову так хочеться маленьких мальтипушек ще. А чи є у вас домашні тварини і чи давно живуть з вами?",- поцікавилася співачка в коментарях.

Користувачі соціальної мережі захопилися милим виглядом Тетяни Котової з собачками і залишили багато відгуків в коментарях:

"Тобі самій вже пора дітей народити, ти в самому соку, і матусею було б, я впевнений, просто супер❤️"; "ви така мила на фотографії😍 і цуценята сама чарівність❤️🙌 у мене теж є домашня тварина, кішечка улюблена❤️"; "які маленькі чудики 🙈 😍 😍 😍 у нас навпаки повний будинок кішок, тому що ми з мамою їх обожнюємо. А собак немає❤️"; " такі милі😻 мультяшні! Всі маленькі хороші, що вихованці, що діти..."; "Яка прекрасна фотографія вийшла і ви на ній такі щасливі☺❤️".

Нагадавши, гаряча екс-ВІА Гра Котова ефектно задерла халат, оголивши розкішні ноги

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "ВІА Гри" розсунула ніжки, похвалившись своїм арбузиком

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Тетяна Котова без сорому відчинила сорочку, засмущавши всіх