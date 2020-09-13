Українська виконавиця Maruv показала найпікантніші кадри зі зйомок кліпу "Sad song"

Кілька годин тому співачка в розділі Сторі на своїй сторінці в Instagram поділилася з шанувальниками новим гарячими кадрами зі зйомок кліпу "Sad song". Ціла добірка пікантних кадрів тут же розбурхала мережу, адже дівчина постала в новому і провокативному вигляді "пані".

На опублікованих кадрах видно, як Maruv в напівпрозорому боді, панчохах і стрипах позує поруч з дівчиною зі своєї підтанцьовки, яка в такому ж образі, але вже з білої тканини.

Нагадаємо, режисером нового музичного відео дівчини виступила Яна Чаплигіна.

У кліпі Maruv зустрічається зі своїм двійником, зірці вдається не тільки убити витівкою в ролику, але і образами. Чуттєві кадри відразу підірвали мережу. Під роликом на Ютуб-платформі фанати влаштували цілі суперечки, щодо творчості Анни.

Також красуня постала в вельми екстравагантному образі, в якому поєднали найяскравіші елементи. На ній була кофта в сіточку, під яку вона не стала надягати білизну. На голові зірки красувалася шкіряна пілотка, а на шиї чокер. Зверху MARUV накинула леопардовий піджак, який застібався лише на один гудзик, створивши нереально глибоке декольте.

MARUV повідомила, що вона стане учасницею шоу «Маскарад», яке стартує на «1+1» цієї осені. Вона потрапила в команду Дмитра Монатіка. Крім MARUV в шоу візьмуть участь Потап, Наталія Могилевська і Влад Яма.

Раніше також Анна показала себе в гарячому образі, розбурхавши фанатів.

На фото красуня була в чорній шкіряній спідниці і напівпрозорої блузці. Анна одягла під низ чорну білизну, а образ доповнила стильними окулярами. На Корсун також були чоботи на пристойному каблуці. Зірка на другому фото спокусливо нагнулася і розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку.

Нагадаємо, що розкута MARUV відчинила халатик, блиснувши фігурою в міні-ночнушке: фото спокусниці.

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