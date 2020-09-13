Украинская исполнительница Maruv показала самые пикантные кадры со съемок клипа "Sad song"

Несколько часов назад певица в разделе Стори на своей странице в Инстаграм поделилась с поклонниками новым горячими кадрами со съемок клипа "Sad song". Целая подборка пикантных кадров тут же взбудоражила сеть, ведь девушка предстала в новом и провокативном виде "госпожи".

На опубликованных кадрах видно, как Maruv в полупрозрачном боди, чулках и стрипах позирует рядом с девушкой из своей подтанцовки, которая в таком же образе, но уже из белой ткани.

Напомним, режиссером нового музыкального видео девушки выступила Яна Чаплыгина.

В клипе Maruv встречается со своим двойником, звезде удается не только сразить выходкой в ролике, но и образами. Чувственные кадры сразу взорвали сеть. Под роликом на Ютуб-платформе фанаты устроили целые споры, касательно творчества Анны. Другие написали команде и Анне быть "попроще и полегче", намекая на довольно открытые образы.

Также красотка предстала в весьма экстравагантном образе, в котором соединили самые яркие элементы. На ней была кофта в сеточку, под которую она не стала надевать белье. На голове звезды красовалась кожаная пилотка, а на шее чокер. Сверху MARUV набросила леопардовый пиджак, который застегивался лишь на одну пуговицу, создав нереально глубокое декольте.

MARUV сообщила, что она станет участницей шоу «Маскарад», которое стартует на «1+1» этой осенью. Она попала в команду Дмитрия Монатика. Кроме MARUV в шоу примут участие Потап, Наталья Могилевская и Влад Яма.

Ранее также Анна показала себя в горячем образе, взбудоражив фанатов.

На фото красотка была в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке. Анна надела под низ черное белье, а образ дополнила стильными очками. На Корсун также были сапоги на приличном каблуке. Звезда на втором фото соблазнительно нагнулась и развернулась спиной, демонстрируя пятую точку.

Напомним, что раскованная MARUV распахнула халатик, сверкнув фигурой в мини-ночнушке: фото обольстительницы.

Как сообщала Politeka, MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо...".

Также Politeka писала, что бесстыжая MARUV потрясла "булочками" в рваных колготках перед концертом: "Что за рука прямо на..."