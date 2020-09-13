Известная модель Ирина Шейк впечатлила роскошным образом в спальне

Как пишет Politeka.net, красотка выложила на своей странице в "Инстаграм" знойное фото, на котором предстала в одном нижнем белье.

Она сделала селфи на фоне кровати в ярком кружевном комплекте. Ирина Шейк облокотилась, вероятно, на стену и слегка изогнулась, продемонстрировав идеальную талию и упругие бедра.

В комментариях пользователи социальной сети просто засыпали модель комплиментами и поделились своими позитивными эмоциями от увиденного, ведь зрелище возбуждает фантазию:

"Мой персик. Очень горячо"; "Самая красивая модель на планете"; "Какая же вы идеальная😍😭"; "Просто богиня"; "У меня такой же комплект белья ! Лямочки очень удобные ! И вы Ирина прекрасны ♥️🔥"; "Брэдли Купер и CR7 должны быть не в своем уме; Я все еще пытаюсь понять это ... заметьте, у нее есть ребенок 🔥"; "Королева"; "Моя любимая модель. Невероятная Ирина"; "Серьезно ... Что это за цыпочка !?"; "Ирина подписчиков в жар кидает 🔥🔥 Лето ушло - Ирина пришла ❤️"; "Ох, даже при том, что у нее тело большой леди, она все равно милая"; "Идёт Иринка,а мужики так и падают,и сами в штабеля укладываются)))))😃😃😃😃".

Напомним, что Ирина Шейк в кружевном белье смело продемонстрировала все свои достоинства: "Эталон красоты".

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