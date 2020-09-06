Знаменитая топ-модель Ирина Шейк порадовала колоритными осенними образами

Как передает Politeka.net, она выложила серию новых фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". С окончанием лета многие звезды начинают активно готовиться к осени и обновляют свой гардероб. Ирина Шейк тоже похвасталась обновками на радость своим поклонникам. "Сентябрьский выпуск", - подписала она свои работы.

На одном фото модель предстала на фоне облаков в теплом боди с большим воротником, ее стройную талию подчеркнул черный ремень, длинный конец которого свободно повис спереди. В кадр попали обнаженные бедра красотки и придали ему пикантности.

На другом фото Ирина Шейк позирует в другом, вероятно, еще более теплом наряде, однако его сложно рассмотреть - ткань заслоняет обзор. Зато на третьем снимке знаменитость показалась в длинном воздушном платье и платком на шее, который развевает ветер. На подоле наряда есть длинные разрез, в который "вынырнула" нога красавицы.

Пользователи социальной сети с восторгом оценили осенние образы Ирины в комментариях:

"Ирина, какая ты красивая😻"; "Русская красотка"; "Это совершенно потрясающе. Я так тобой горжусь"; "Одно из величайших проявлений малышки"; "Богиня"; "Как же красиво и нежно"; "Цветущая"; "Вкусные губки!❤️"; "Ирочка, браво🙌🏻😁"; "Невероятная красавица!😍"; "Иринаааа🤤 что ж хороша🔥❤️"; "Просто королева 😍😍😍".

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