Українців попередили про те, що їх можуть позбавити субсидії через "донос" сусідів

Зокрема, українці можуть домогтися скасування субсидії для сусідів, якщо володіють інформацією про приховування ними доходів. Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева.

Він пояснив, що з 1 липня 2018 року в Україні запрацював реєстр одержувачів субсидії, куди вносяться всі дані про пільговиків. Реєстр у відкритому доступі, тому українці можуть подивитися, чи правильно сусіди вказали дані про доходи.

Якщо ж виявлено приховування доходів, то українці мають право звертатися в соцзахист - по суті будь-хто може донести на свого сусіда і стати причиною того, що у людини відберуть субсидію.

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, йому можуть скасувати субсидію. Це елемент контролю", - пояснив Рева.

Також раніше повідомлялося, що одержувачі субсидій за газ зобов'язані терміново повідомити органи соціального захисту про зміну постачальника "блакитного палива", інакше можна позбутися виплат.

Такі правила набули чинності одразу після початку введення в Україні ринку природного газу - це сталося 1 серпня 2020 року.

Зокрема, з початку серпня споживачі природного газу можуть самостійно обирати компанію, де зможуть закупити блакитне паливо.

Нагадаємо, що після підвищення тарифів українцям посилили і правила отримання субсидій.

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