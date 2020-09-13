Популярна російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників жарким знімком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Асмус опублікувала анонс нового шоу "Золото Геленджика", в якому вона знімалася цілий місяць. На фото Асмус постала в міні-сукні з металу, пофарбованого під золото. Христина вже показувала себе в цьому образі, але цього разу поділилася постановочним фото для реклами.

"Це були божевільні, але космічно круті зйомки!!! Нескінченна любов, вдячність і ніжні обійми всім!!!",- підписала пост Христина, повідомивши, що прем'єра шоу вже в неділю.

За годину пост актриси зібрав понад 6 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

«Здорово. Ви тут дуже красива», «клоуни і лицедії все жирують за нас рахунок", " все вже десь так було. Нічого нового", "золота баба золота!", "Ви просто супер актриса в нашому сінематографі!", "Кріс, ти принцеса 😻 чекаємо!", "Здорово", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що новим знімком Христина поділилася після жорсткого зриву голосу, який у неї стався. У мережі Асмус розповіла, що втратила голос і не знає, що з цим робити.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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