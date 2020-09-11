Російська актриса Христина Асмус не на жарт розлютила шанувальників

Про це пише Politeka.net.

Приводом для цього стали нові фотографії з її дочкою Анастасією, які вона зробила у ванній.

Відповідну публікацію Христина Асмус, яка зараз розлучається з коміком Гаріком Харламовим, зробила у своєму мікроблозі Instagram.

На нових знімках з ванної спадкоємиця Асмус і Харламова позує з надувним кругом, разом з яким вона плескається у воді.

"А у тебе який муд по життю?) ",- підписала Христина Асмус цілу серію знімків з дочкою, що підросла.

Але користувачі Instagram агресивно сприйняли нову публікацію Христини Асмус і відзначили, що в соцмережах не місце таким фотографіям.

Не виключено, що після публікації нових знімків Гарік Харламов буде в люті.

"Дивні фото. Не бачу жодного вдалого кадру, якщо чесно. Навіщо таке ставити в мережу?", "Готуєш дочку зніматися в Текст 2?", "Я була кращої думки про Христину. Після розлучення взагалі головою думати перестала. Була ж нормальною мамою і дружиною", "Навіщо виставляти такі фото? Це порушення особистих кордонів дитини. Вона поки не може за себе захиститися. Ті ж Однокласники побачать ці фото і будуть дражнити в школі", "Тепер і дочку вирішила роздягнути!", "Фото напівголої дитини в стрічку...", "Недобре як то фото такі виставляти", - написали фанати в коментарях.

Нагадаємо, що плачучу Христину Асмус осоромили після слів про дочку: "патологічна врушка".

Як повідомляла Politeka, закатована Асмус в екстра-міні приголомшила видом за лаштунками зйомок: несподівані кадри.

Також Politeka писала, що виснажена Асмус після розлучення з Харламовим поскаржилася на здоров'я