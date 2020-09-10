Популярна російська актриса Христина Асмус розповіла, що її гризе

Як повідомляє Politeka.net, на одному з фан-акаунтів Христини з'явився уривок з її інтерв'ю, яке вона дала навесні 2020 року до того, як заявила про розлучення з Харламовим. Судячи з подальших коментарів актриси, на момент інтерв'ю їхні стосунки з Гаріком вже не ладилися.

На відео, яке опублікували в Instagram, представлений досить відвертий уривок з інтерв'ю, в якому Христина сильно відкрилася журналістці. Було видно, що вона ледь стримує емоції. Христина заговорила про вміння прощати, якого, за її словами, у неї немає. Також Асмус зізналася, що прекрасно усвідомлює свої проблеми.

"Головного не вмію в житті.. не вмію прощати. Взагалі. Я якщо йду, то йду. Я якось йду по життю, якийсь вантаж на собі тягну. І так не можна радикально. Прям так не можна мислити. Потрібно трохи розслабитися, але я не вмію прощати», - зізналася Христина в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що зачіска, яка була у Христини на зйомках нового шоу, виявилася перукою. Актриса записала відео, на якому зняла перуку, ошелешивши шанувальників своїм секретом. Варто відзначити, що на зйомках шоу Христині довелося приміряти вельми екстравагантні вбрання і перуки.

Нагадаємо, що скандальна Асмус в червоній перуці і панчохах приголомшила виглядом поруч з Охлобистіним: спекотні кадри.

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