Популярна російська актриса Христина Асмус спантеличила новим кадром зі зйомок

Як передає Politeka.net, відеозвернення до шанувальників з'явилося у актриси в Instagram. Асмус була одягнена в красиву сукню. На голові у неї була розкішна зачіска, а на обличчі яскравий макіяж. Христина зазначила, що дуже втомилася на зйомках, так як в Геленджику дуже жарко.

В результаті Христина вирішила трохи охолодитися і зняла перуку, позбувшись шикарної шевелюри. Для багатьох шанувальників це виявилося шоком, так як вони думали, що зачіска була зроблена на справжнє волосся актриси. Асмус же на відео залишилася з хвостиком.

"Асмус знову роздяглася на камеру! Дивитися без реєстрації та смс!",- забавно підписала актриса свій пост.

За годину пост артистки подивилися майже 120 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів, а також порівняли з відомою радянською актрисою Людмилою Гурченко.

"Христина😂 😂 😂 почуття гумору у вас шикарне", "ааааа, клас!!! Так їх усіх!", "Різнопланова актриса, просто диво», «Чарівна», «Гурченко", "Втомилася, Христиночка. Але тримаєтеся молодцем! Все пройде, пройде і це. Очі втомлені і до божевілля красиві! Скоро буде зміна. Відпочинете", "Христина, яка ж Ви прекрасна", "Так весело до всього ставитеся", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Христина Асмус повідомила про свій важкий стан, надія тільки на одне: "кожен день...".

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