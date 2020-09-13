Колишня учасниця популярної російської групи "Срібло" Катя Кіщук заінтригувала палким виглядом у себе вдома

Як собщает Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото, на якому постала в неоичном образі. Катерина вбралася в білий топ, ледь вмістив її пишний бюст. Крім того, красуня одягла сіру шоферську кепку з пірсингом на козирку.

"Ці зображення повинні змусити когось прийти додому якомога швидше", - підписала Кіщук свою публікацію.

Так на одному зі знімку виконавиця позує в спальні з млосним поглядом, а на іншому розляглася і зухвало подивилася в камеру з-під козирка. Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд зірки і залишили багато захоплених коментарів:

"Ця фотографія змусила мене закохатися"; "королева дитячого садка"; " Наша грудаста богиня💗"; "Як тобі вони більше нікому не йдуть😎"; "Ось це погляд😍 😍 😍"; " Катя, Ви чудова🔥 👍 😎"; "Катя, чітка фоточка! 💣 "; "Це вигини твого тіла мене доводять до межі😍 🔥".

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