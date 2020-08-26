Популярная певица, экс-участница группы "Серебро" Ольгя Серябкина покрасовалась на природе в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" соблазнительный кадр, для которого нарядилась в тонкое шелковое платье, больше напоминающее ночнушку. Красотка развалилась в высокой траве среди одуванчиков, закрыв глаза. Одну руку Серябкина завела за голову, а вторую положила подмышку. Судя по кадру, на ней нет бюстгальтера - этот факт стал "перчинкой" летнего образа.

Стоит отметить, что Ольга выложила фото в двух вариантах: цветном и черно-белом. В описании она предложила фанатам выбрать лучший снимок. Пользователи социальной сети пришли в восторг от жгучих кадров и оставили много приятных комментариев:

"Нежность💓"; "Божественно! Оля какая ты здесь красивая! ❤️❤️❤️"; "Оляяя, ты космически прекрасна😍💔"; "Невозможно выбрать 😍😍😍"; "Безумно красивые фото ❤️"; "Слишком красивая ♥️🦋🌿"; "Передаёшь всю нежность в каждом кадре ❤️💫"; "Ну шикарная Ольга Юрьевна ❤️❤️❤️"; "Как всегда нас поражает ❤️"; "Волшебная"; "Такая нежная, красивая Оленька🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋💋"; "Оля Ты превосходная!! Каждая твоя фотография ещё красивее👍"; "как будто кадр из фильма 😍😍😍 просто неотразима ❤️"; "Настоящая греческая Богиня🔥".

Напомним, что Ольга Серябкина устроила жару на заднем сиденье машины: "Порви всех, малышка".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина в невидимом бикини восхитила размерами бюста, устроившись на травке: "Вау, ну и сок".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина в жарком мини показала на заднем сидении, как выглядит страсть: "Нереальная".