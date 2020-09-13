Бывшая участница популярной российской группы "Серебро" Катя Кищук заинтриговала жарким видом у себя дома

Как собщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото, на котором предстала в неоычном образе. Екатерина нарядилась в белый топ, едва вместивший ее пышный бюст. Кроме того, красотка надела серую шоферскую кепку с пирсингом на козырьке.

"Эти изображения должны заставить кого-то придти домой как можно скорее", - подписала Кищук свою публикацию.

Так на одном из снимке исполнительница позирует в спальне с томным взглядом, а на другом разлеглась и дерзко посмотрела в камеру из-под козырька. Пользователи социальной сети оценили внешний вид звезды и оставили много восторженных комментариев:

"Эта фотография заставила меня влюбиться"; "королева детского садика"; "Наша грудастая богиня💗"; "Как тебе они больше никому не идут😎"; "Вот это взгляд 😍😍😍"; "Катя, Вы великолепна🔥👍😎"; "Катя, чёткая фоточка! 💣"; "Это изгибы твоего тела меня доводят до предела 😍🔥".

Напомним, экс-солистка «Серебро» свела с ума видом в соблазнительном платье: «перед такой фигурой не устоит никто».

Как сообщала Politeka, жгучая экс-солистка «Серебро» порезвилась на траве и смутила всех видом без белья: "Греческая богиня".

Также Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" подчеркнула шикарные формы сверкающим купальником.