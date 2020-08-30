Бывшая солистка популярной российской группы «Серебро» Ольга Серябкина попрощалась с летом в соблазнительном образе

Певица поделилась свежими фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Серябкина позирует на фоне природы. Певица решила провести последние жаркие деньки в легкой и комфортной одежде. На ней короткое платье в обтяжку с оригинальным вырезом на груди и высоким разрезом с одной стороны на юбке. Эта пикантная деталь добавляет ее образу «перчинки». В таком платье никто не сможет устоять перед фигурой певицы.

Серябкина уверенно позирует перед камерой, выбирая для этого самые выгодные позы. На ней минимум макияжа, что делает ее образ более естественным.

Поклонники звезды не смогли прокомментировать снимки, так как в Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Серябкина опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" соблазнительный кадр, для которого нарядилась в тонкое шелковое платье, больше напоминающее ночнушку. Красотка развалилась в высокой траве среди одуванчиков, закрыв глаза. Одну руку Серябкина завела за голову, а вторую положила подмышку. Судя по кадру, на ней нет бюстгальтера - этот факт стал "перчинкой" летнего образа.

Стоит отметить, что Ольга выложила фото в двух вариантах: цветном и черно-белом. В описании она предложила фанатам выбрать лучший снимок. Пользователи социальной сети пришли в восторг от жгучих кадров и оставили много приятных комментариев.

Напомним, жгучая экс-солистка «Серебро» порезвилась на траве и смутила всех видом без белья.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" подчеркнула шикарные формы сверкающим купальником.

Также Politeka писала, что мокрая экс-солистка «Серебро» едва не выронила бюст из микро-купальника, жаркие кадры.