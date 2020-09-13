Дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк блиснула розкішними голими ногами в зухвалому вбранні зі шкіри

Анна Заворотнюк поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На фото дочка відомої російської актриси позує перед вікном сидячи на стільці і закинувши ногу на ногу. На ній стильне довге шкіряне пальто карамельного відтінку. При цьому з-під нього видніються оголені ноги красуні.

На фото Анна задумливо дивиться кудись вгору. Своє волосся красуня залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем, підкресливши свої виразні очі.

"Щастя завжди складається з якихось дрібниць. Щастя - це чашка чаю подана турботливою рукою, коли ти втомлена прийдеш з роботи, це сімейний похід на риболовлю, це нова скатертина на столі, це круасан із заварним кремом і ароматною кавою, та багато всього ще. Кожен день дає щось нове", - написала Заворотнюк у підписі до фото.

Її передплатники тут же почали коментувати фото.

"Така незвичайна не перестану захоплюватися тобою прекрасна принцеса", "Анна, ви з мамою зовні так схожі! Дві красуні", "Хороша дівчина!", "Ганнуся, Ви сама чарівність! Леді Осінь", " Ганнуся, дуже вірні слова. А ви просто божественна. Гарного дня", - пишуть люди.

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