Зірка Студії "Квартал 95" Віра Кекелія показала струнку фігуру в елегантній сукні

Артистка "Жіночого кварталу" показала розкішний образ у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Серед питань ЗНО є такий: "з чим у вас асоціюється білий колір?" Ваші варіанти?;)))) правильна відповідь за версією ЗНО є!",- написала Кекелія у своєму пості.

Вона також опублікувала два своїх нових знімка. На них гумористка позує в довгій білій сукні. Облягаючий наряд з глибоким декольте ідеально підкреслює пишні груди і тонку талію артистки. Свій образ Кекелія доповнила оригінальною прикрасою у вигляді тонкого золотистого ланцюжка, що звисає з шиї на її руку.

Шанувальники артистки активно коментують її пост, відповідаючи на поставлене запитання.

"Чистота, ніжність, невинність", "наречена", "з чистотою) з весіллям", "Мадонна", "легкість, свобода, чистота, свіжість", "Супер співачка! А ще й Красуня!",- пишуть люди.

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Красиві кадри з'явилися на сторінці "жіночого кварталу" в соціальній мережі "Instagram". Співачка постала на фото в смугастій сукні, яка оголила її тендітні плечі, можна також помітити, що дівчина не одягла бюстгальтер. В руки Віра Кекелія взяла досить великий букет з різних кольорів - вони додали композиції яскравих фарб. Образ довершила пишна зачіска з кучерями, які стирчали на всі боки.

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