Відома телеведуча Людмила Балан продовжує підкорювати соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

Незважаючи на свій вік, мама Дана Балана не соромиться виставляти в соціальні мережі спекотні знімки, які з легкістю можуть звести з розуму чоловіків.

Так, 62-річна Людмила Балан постала перед шанувальниками в довгій фіолетовій сукні в горошок, якою підкреслила свій пишний бюст.

"Ти сьогодні не владний над завтрашнім днем, твої задуми завтра розвіються сном! Ти сьогодні живи...Ти - не вічний, як все в цьому світі земному", - підписала вона фото в своєму Особистому Instagram.

Публікація припала до душі шанувальникам, через що вони залишили десятки захоплених коментарів під фото.

"Боже, яка краса", "Квіточка наш"," Ви дуже красива", "Красуня", "Королева", "Ви чудова. Дуже йде Вам цей колір, неповторна наша", "Ви нереальна", "Насолоджуйся життям зараз...Це не репетиція", "Приклад для наслідування", "Такі правильні слова. Чарівна, погляд неповторний", "Нехай завтрашній день принесе нам хороших людей, щоб щастя зметнулося над Україною моєю", "Яке плаття...", "Ооо, немає слів", - написали вони в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Людмила вразила ідеальними для її віку формами в міні-сукні. Зірка позувала на лежаку на пляжі.

Нестаріюча блондинка сперлася на руки, вип'ятивши пишні груди, а також блиснула стрункими ніжками.

"Лови момент !!! Будь щасливий зараз!!! Кожне "сьогодні" - привід для радості...",- підписала цей кадр зірка.

Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом

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