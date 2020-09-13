Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала свою ідеальну відпустку

Дівчина стала популярна відразу після шоу. А скандальний фінал лише додав їй популярності. Даша розлучилася з Максом Михайлюком відразу після шоу, дізнавшись про його інтимний зв'язок з однією з учасниць ще під час зйомок одного з ефірів.

Сейчай Даша полягає в нових відносинах з таємним коханим, особистість якого не розкриває. Ульянова заявляє, що він набагато старший за неї і не користується соціальними мережами.

Цього разу дівчина показала, як розважалася у відпустці і захопила довгими стрункими ніжками, позуючи на м'якому дивані.

"Красуня ❤️, "" найкраща Холостячка!😍 ", "Така красива😍»," Дашунь, ти👍 👌 😍, " » красотуля🌺 🌺 🌺", " папік забезпечує красиве життя», «там класно в цьому готелі, Я теж хочу а тілі в гості і торт, можна ?", "Ого який торт!!👍 , ""Макс в Одесі і ти)", - пишуть користувачі.

До цього Даша Ульянова розбурхала відвертою позою. У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

"Запізнитися на літак? Вміємо, практикуємо. Ох вже ці київські Затори. Але в будь-якій незрозумілій ситуації-найголовніше не панікувати, взяти себе в руки і спокійно вирішити ситуацію», - розповіла Ульянова, зазначивши, що таки дісталася до Одеси і тепер відпочиває в своєму улюбленому готелі.

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