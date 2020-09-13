Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала свой идеальный отпуск

Девушка стала популярна сразу после шоу. А скандальный финал лишь прибавил ей популярности. Даша рассталась с Максом Михайлюком сразу после шоу, узнав о его интимной связи с одной из участниц еще во время съемок одного из эфиров.

Сейчай Даша состоит в новых отношениях с тайным возлюбленным, личность которого не раскрывает. Ульянова заявляет, что он намного старше нее и не пользуется социальными сетями.

В этот раз девушка показала, как развлекалась в отпуске и восхитила длинными стройными ножками, позируя на мягком диване. Многие вспомнили, что девушка отдыхает с мужчиной, другие заговорили о Максе:

«Красотка ❤️,» «Самая лучшая Холостячка!😍», «Такая красивая😍», «Дашунь, ты 👍👌😍,» «Красотуля 🌺🌺🌺», «Папик обеспечивает красивую жизнь», «Там классно в этом отеле , я тоже хочу а теле в гости и торт, можно ?», «Ого какой торт!!👍,» «Макс в Одессе и ты, ого )», - пишут пользователи.

До этого Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой. У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

«Опоздать на самолёт? Умеем, практикуем. Ох уж эти киевские пробки. Но в любой непонятной ситуации - самое главное не паниковать, взять себя в руки и спокойно решить ситуацию», - рассказала Ульянова, отметив, что таки добралась до Одессы и теперь отдыхает в своем любимо отеле.

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