Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників знімком у весільній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото зі зйомок нового кліпу під назвою «Голий король». Дівчина позувала в обіймах молодого красеня. На одному з фото хлопець близько притиснувся до Гросу, а на другому вони позували у весільних нарядах.

"Чи переживали ви подібну нещасливу історію в житті, коли одним ранком ви зрозуміли, що людина поруч з якою ви знаходитеся, зовсім «не людина». У мене була... можна сказати, цей кліп-автобіографічний", - зізналася Гросу.

За півгодини її фото зібрало понад дві тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", "Найкрасивіша", "Аліна, у вас були перерви між зйомками кліпу?", "Краще фото це з чоловіком", «Класні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Аліна Гросу поділилася пікантним фото. Для цього артистка залізла в басейн. На ній було розкішне біле плаття з глибоким декольте. Дівчина блиснула пишними формами і спокусливими плечима. Волосся Аліни було зібране в стильну зачіску. Гросу підставила обличчя сонечку і відкрила ротик, чим звела з розуму своїх шанувальників.

Нагадаємо, що романтична Гросу підкорила образом в білій сукні на тлі квітів: "яка панночка".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Аліна Гросу запаморочила голову формами у весільній сукні та фаті.

Також Politeka писала, що сліпуча Гросу в мереживах похвалилася "близнючками", шанувальники в захваті:"ти прекрасна".