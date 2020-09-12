Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників спокусливим образом

Як передає Politeka.net, новий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Доброго ранку, друзі. А я нагадую, що вчора у мене вийшов кліп. Хто його ще не подивився, переходьте за посиланням і піднімайте собі настрій", - повідомила співачка в підписі до посту, і судячи з опублікованому знімку, у Аліни видався дійсно добрий ранок.

На кадрі вона постала в чорному халаті, з мереживними вставками, а сліпуча посмішка і шикарний бюст Аліни викликав справжнє захоплення її шанувальників.

Фанати співачки не шкодували теплих слів для своєї улюблениці.

"Яка гарна моя дівчинка", "Красуня!", "Аліна ти прекрасна!!! Твої очі світяться щастям!!! Нехай так буде завжди", "Обожаааю, завжди така добра і щира", - писали в коментарях.

До цього ми писали, що Аліна Гросу підкорила щасливим виглядом з дитиною.

У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 Серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу-Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман.

Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.