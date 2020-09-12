Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників спокусливим образом
Як передає Politeka.net, новий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Доброго ранку, друзі. А я нагадую, що вчора у мене вийшов кліп. Хто його ще не подивився, переходьте за посиланням і піднімайте собі настрій", - повідомила співачка в підписі до посту, і судячи з опублікованому знімку, у Аліни видався дійсно добрий ранок.
На кадрі вона постала в чорному халаті, з мереживними вставками, а сліпуча посмішка і шикарний бюст Аліни викликав справжнє захоплення її шанувальників.
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Фанати співачки не шкодували теплих слів для своєї улюблениці.
"Яка гарна моя дівчинка", "Красуня!", "Аліна ти прекрасна!!! Твої очі світяться щастям!!! Нехай так буде завжди", "Обожаааю, завжди така добра і щира", - писали в коментарях.
До цього ми писали, що Аліна Гросу підкорила щасливим виглядом з дитиною.
У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 Серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу-Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман.
Нагадавши, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».
Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.
Також Politeka писала, що пишногруда Гросу вразила наповал формами в тонкій майці з декольте.