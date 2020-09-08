Популярна українська співачка Аліна Гросу підкорила образом у білій сукні

Зірка поділилася новими атмосферними фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках співачка сидить в альтанці, млосно позуючи на камеру. На ній легке біле плаття з відкритими плечима і ніжним візерунком. Гросу залишила волосся розпущеним, додавши романтичності своєму образу укладанням зі злегка недбалими хвилями. Доповнює вбрання співачки маленький солом'яний капелюшок. За спиною артистки видно зелень і квіти.

В цілому образ Гросу вийшов дуже романтичним і трохи загадковим. Артистка явно насолоджувалася зйомками.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати нові фото.

"Яка ж вона панночка", "Красуня", "Шикарна бджілка", "Миленька", "дуже красива", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Аліна Гросу підкорила щасливим виглядом з дитиною на руках

У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 Серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу-Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман.

З цієї нагоди Аліна вирішила поділитися з шанувальниками зворушливим відео, на якому вона розважає маленького Мішу. Зірка виглядає дуже задоволеною, коли тримає брата на руках і грає з ним на майданчику. Судячи з цих кадрів, з Гросу вийшла б прекрасна мати.

Нагадаємо, Аліна Гросу убила наповал формами, покрутившись в міні-бікіні: "О, Господи... Куди чоловік дивиться?».

Як повідомляла Politeka, грайлива Гросу вразила променистим видом в топі на курорті.

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