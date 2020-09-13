Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко вразила тонкою талією в спокусливих топах

Юна актриса поділилася новими знімками в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

22-річна красуня вирішила показати, що знаходиться в прекрасній формі. Для цього вона вибрала стильний образ зі світлих джинсів і трьох різних топів. Так, на першому знімку актриса позує сидячи біля вікна. Її топ більше нагадує білу хустку з темним візерунком, зав'язану на спині Лізи.

На другому фото зірка млосно сперлася на балконні двері і злегка розстебнула джинси. На цей раз на ній повністю білий топ, що відкриває її плечі, талію і плоский живіт.

На третьому фото Василенко повернулася до камери в півоберта, продемонструвавши повністю голу спину. При цьому на її грудях можна помітити розв'язаний білий топ і накинуту зверху штору.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати її фото.

"Вау, яка красива", "Ліза, я тобі говорила що ти найкрасивіша дівчина світу?", "Нереально красива", "яка ти прекрасна", "хочеться погодувати", "богиня наша", "ну просто янголятко", "шикарна дівчинка", "дівчина, ви вбиваєте мене своєю красою", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Василенко прогулялася по Києву з подружками-красунями.

Нещодавно знаменитість поділилася з фанатами знімками, на яких прогулялася в компанії своїх подружок. Три дівчини-красуні сфотографувалися на одному їх мостів через Дніпро в Києві.

Сама Ліза Василенко для прогулянки вибрала топ коралового кольору з вирізом на грудях і білі спортивні штани.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "Школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.