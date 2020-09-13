Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко впечатлила тонкой талией в соблазнительных топах

Юная актриса поделилась новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

22-летняя красотка решила показать, что находится в прекрасной форме. Для этого она выбрала стильный образ из светлых джинсов и трех разных топов. Так, на первом снимке актриса позирует сидя возле окна. Ее топ больше напоминает белый платок с темным узором, завязанный на спине Лизы.

На втором фото звезда томно облокотилась на балконную дверь и слегка расстегнула джинсы. На этот раз на ней полностью белый топ, открывающий ее плечи, талию и плоский живот.

На третьем фото Василенко повернулась к камере в пол-оборота, продемонстрировав полностью голую спину. При этом на ее груди можно заметить развязанный белый топ и накинутую сверху штору.

Поклонники актрисы тут же принялись комментировать ее фото.

«Вау, какая красивая», «Лиза, я тебе говорила что ты самая красивая девушка мира?», «Нереально красивая», «Какая ты прекрасная», «Хочется покормить», «богиня наша», «ну просто ангелочек», «шикарная малышка», «Девушка, вы убиваете меня своей красотой», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Василенко прогулялась по Киеву с подружками-красотками.

Недавно знаменитость поделилась с фанатами снимками, на которых прогулялась в компании своих подружек. Три девушки-красотки сфотографировались на одном их мостов через Днепр в Киеве.

Сама Лиза Василенко для прогулки выбрала топ кораллового цвета с вырезом на груди и белые спортивные штаны.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.