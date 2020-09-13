Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи похвалилася неймовірно сміливим образом

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

На фанатських сторінках в Instagram з'явився чарівний знімок, де дівчина позує в надзвичайно яскравому образі (щоб побачити знімок проскрольте новина вниз).

Дівчина вміє дивувати, а коли знаменитість показує щось з особистого архіву, мережа просто втрачає дар мови. Кілька годин тому на фанатській сторінці Емілі з'явився колаж з декількох знімків Ратаковський.

На них спекотна американська красуня позує у вишуканому вечірньому образі: об'ємній сорочці з глибоким декольте, яке продемонструвало її ідеальні форми і не приховало того, що дівчина позує без білизни. Її розпахнута рубашка дійсно зробила образ яскравим та незабутнім.

Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, залишивши кілька пасом звисати з боків. Макіяж виконаний в нюдових відтінках з акцентом на очі. Доповнили вечірній образ сережки у формі "нескінченності".

Користувачі мережі зраділи такому відвертому знімку моделі і залишили масу позитивних коментарів під ним.

"Королева 👑", "така прекрасна", "ти в цілому красива жінка", "Гаряча зая", "😍 Ти виглядаєш приголомшливо", " ви супер красива і дуже чарівна. Мої поваги", " Нічого собі красива і чудова і приголомшливо мила і приголомшливі очі і губи😍", "Крихітка на 100 балів".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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