Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась невероятно смелым образом

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

На фанатских страницах в Instagram появился чарующий снимок, где девушка позирует в необычайно ярком образе (чтобы увидеть снимок проскрольте новость вниз).

Девушка умеет удивлять, а когда знаменитость показывает что-то из личного архива, сеть просто теряет дар речи. Несколько часов назад на фанатской странице Эмили появился коллаж из нескольких снимков Ратаковский. Ее распахнутая рубашка действительно сделала образ ярким и непревзойденным.

На них знойная американская красавица позирует в изысканном вечернем образе: объемной рубашке с глубоким декольте, которое продемонстрировало ее идеальные формы и не скрыло того, что девушка позирует без белья.

Волосы она уложила в элегантную прическу, оставив несколько прядей свисать по бокам. Макияж выполнен в нюдовых оттенках с акцентом на глаза. Дополнили вечерний образ сережки в форме "бесконечности".

Пользователи сети обрадовались такому откровенному снимку модели и оставили массу положительных комментариев под ним.

"Королева 👑", "Такая прекрасна", "Ты в целом красивая женщина", "Горячая зая", "😍 Ты выглядишь потрясающе", "Вы супер красивая и очень обаятельная. Мои почтения", "Ничего себе какая красивая и великолепная и потрясающе милая и потрясающие глаза и губы 😍", "Крошка на 100 баллов".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.