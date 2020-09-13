Українська актриса Анна Кошмал показала, хто допоміг їй приголомшливо виглядати в популярному серіалі "Свати"

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" спільні фото з прекрасною колегою.

"Улюблена моя Нінель💜 Художник з гриму проектів "Свати-5,6,7", "родичі», «Слуга народу», "папік" і багатьох інших🙌", - пояснила Анна Кошмал в описі.

Актриса зробила селфі з гримером, для яких позувала в щільному фіолетовому ТОПі, що підкреслив її бюст. Анна ніжно притулилася до майстра щокою, а на одному зі знімків навіть стиснула губи для поцілунку. Ніна ж постала в смугастому пуловері, окулярах і з променистою посмішкою.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю Кошмал і її художника по гриму в коментарях:

"Хочеться скоріше побачити на екранах Свати 7, але а фотки прекрасні 😍"; "обіймай міцно і від мене"; " які красуні 💖"; " Ганнуся яка ти красуня 😍😘😘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘"; "Ганнуся, губи підкачала? Або мені здається ️ ️ дуже йде👍, але і так без всяких втручань - красуня)"; "спасибі Вам за те, що ви з таким трепетом ставитеся до людей, які допомагають вам бути популярною"; "Ганнуся від природи чарівна, а Нінель лише підкреслює її красу!!! 😍😍😍❤️❤️❤️".

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