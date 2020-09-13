Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала повсякденний образ

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

У мережі Instagram є безліч фанатських сторінок, де користувачі мережі діляться знімками красуні. Кілька годин тому на одній зі сторінок з'явилося фото моделі, де вона позувала посеред вулиць Маямі.

Зірка мережі просто перевершила саму себе, розбурхуючи уяву фанатів своїм розкішним тілом. Новий аутфіт Квітко - з таких. "Російська Кардашьян" обрала для виходу в світ сірі облягаючі джинси з високою посадкою, а також білий кроп-топ зі значним декольте і рюшами. Він підкреслив осину талію Анастасії і її пишні груди.

З аксесуарів Квітко обрала масивний браслет з великого ланцюга, а також сонцезахисні окуляри. Зачіску вона зробила гладку, розпустивши волосся по плечах. Анастасія позує на фото, повернувшись до камери впівоберта. Таким чином, продемонструвавши значне декольте і підтягнуту п'яту точку.

Фанати не могли відвести очей від пишних форм дівчини, поставивши моделі велику кількість лайків і написавши їй компліменти.

"Чудове і красиве тіло ❤️", " більше ти мій ангел, моя королева, моя споріднена душа назавжди ", "Я дійсно люблю тебе так сильно, детка", "Ти єдина жінка, яку я хочу в своєму житті, зараз від щирого серця, моя душа тепер любить", "Яка безсоромна"

Нагадаємо, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".

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