Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала повсякденний образ
Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.
У мережі Instagram є безліч фанатських сторінок, де користувачі мережі діляться знімками красуні. Кілька годин тому на одній зі сторінок з'явилося фото моделі, де вона позувала посеред вулиць Маямі.
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Зірка мережі просто перевершила саму себе, розбурхуючи уяву фанатів своїм розкішним тілом. Новий аутфіт Квітко - з таких. "Російська Кардашьян" обрала для виходу в світ сірі облягаючі джинси з високою посадкою, а також білий кроп-топ зі значним декольте і рюшами. Він підкреслив осину талію Анастасії і її пишні груди.
З аксесуарів Квітко обрала масивний браслет з великого ланцюга, а також сонцезахисні окуляри. Зачіску вона зробила гладку, розпустивши волосся по плечах. Анастасія позує на фото, повернувшись до камери впівоберта. Таким чином, продемонструвавши значне декольте і підтягнуту п'яту точку.
Фанати не могли відвести очей від пишних форм дівчини, поставивши моделі велику кількість лайків і написавши їй компліменти.
"Чудове і красиве тіло ❤️", " більше ти мій ангел, моя королева, моя споріднена душа назавжди ", "Я дійсно люблю тебе так сильно, детка", "Ти єдина жінка, яку я хочу в своєму житті, зараз від щирого серця, моя душа тепер любить", "Яка безсоромна"
Нагадаємо, Російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику:»Так жарко".
Як повідомляла Politeka, Російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги:"цукерка".
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