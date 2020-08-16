Племінниця української виконавиці Софії Ротару Соня Кей похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
«Дзеркало. Магія... " - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що племінниця Ротару вирішила взяти участь у популярному флешмобі, де людина протирає дзеркало і в якийсь момент перевтілюється. Однак через час все стає на свої місця.
«Чарівна», «крутяк», «у футболці теж хороша. Можна і не користуватися чарівною ганчірочкою», «крутишка», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що українська співачка Соня Кей, племінниця легенди естради Софії Ротару, здивувала обіймами з одруженим боксером Олександром Усиком
Дівчина поділилася фото у своєму мікроблозі в Instagram, зробленому під час церемонії нагородження премією "Золота рукавичка". Соня Хлябич (справжнє ім'я співачки) постала в обтягуючому вбранні: чорних брюках з поясом-ланцюгами й такого ж кольору гольфі. Дівчина розпустила довге волосся, яскраво нафарбувалася й одягла руки в шкіряні мітенки (рукавички без пальців).
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