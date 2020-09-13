Хвора на рак актриса Анастасія Заворотнюк вперше за довгий час перервала мовчання і поділилася зворушливими домашніми кадрами
Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" вже довгий час бореться з раком мозку. Її рідні та близькі вважають за краще не коментувати процес лікування, а сама актриса вже давно не з'являлася на людях і не робила ніяких заяв.
Як повідомляє Politeka.net, 13 Вересня Заворотнюк вперше за довгий час поділилася новим постом у своєму Instagram. При цьому в ньому актриса знову ніяк не прокоментувала свою хворобу.
Публікація виявилася присвячена 12-й річниці її весілля з фігуристом Петром Чернишовим. Так, Заворотнюк показала відразу кілька милих виробів від її молодшої дочки, яка вирішила зворушливо привітати батьків зі святом.
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"Подарунок від донечки на 12-ту річницю весілля. І просто найкраща творчість", - написала актриса.
Її шанувальники активно коментують пост.
"Найцінніший подарунок! Дуже красиво! Залишайтеся такими ж щасливими і красивими, бережіть себе і Вашу сім'ю!", "Люблю вас дуже! Ми молимося за Ваше здоров'я, і шалено сумуємо, переглядає ваші фільми і передачі! Аби все обійшлося і ви були знову з нами швидше здорова!", "Настуся, ми сумуємо і бажаємо всього найкращого! Все Буде Добре!",- пишуть люди.
Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вбралася яскравіше, вразивши зовнішнім виглядом.
Як повідомляла Politeka, сумна дочка Заворотнюк в траурному вигляді розповіла про побачений знак з неба.
Також Politeka писала, що хвора на рак Заворотнюк раптово перервала мовчання, фото з чоловіком облетіло мережу.