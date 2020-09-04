Життя популярного в 90-их музиканта Леоніда Нерушенка обірвалося в одну мить

Про це пише видання Ранок.

Леонід був один з найяскравіших виконавців 90-их років, і цьому посприяли батьки-дипломати, які робили все для різнобічного розвитку сина.

Сім'я довгий час жила в Швеції, і по поверненню додому Леонід Нерушенко вирішив спробувати себе в модельному бізнесі. Завдяки своїй зовнішності він відразу обзавівся прибутковими контрактами, і вирішив ще приділяти час співу.

У 1998 році Леонід вступає в колектив "Динаміт", і музикантів вже стали називати "секс-символами десятиліття". Через пару років співака стали помічати в компанії Ксенії Собчак: пара відвідувала публічні заходи і завжди трималися за руку.

Але через якийсь час вони розлучилися. "Ксюша любила Льоньку. Говорили, що це була найкрасивіша пара в Москві. У цієї дівчини велике людське серце", - зізнавалася пізніше мати Леоніда.

У 2003 році співак пішов з "Динаміту" заради сольної кар'єри і всіляко відмовлявся слухати критику на свою адресу. Тоді він почав зустрічатися з іншою зіркою "Дому-2" Ксенією Бородіною.

Телеведучу обожнювали батьки Леоніда, та й він сам відгукувався про телеведучу виключно з ніжністю. Ходили чутки, що Нерушенко навіть збирається робити пропозицію, але пара так і не одружилася.

2 вересня 2005 року проводив вечір у компанії друзів. Вони повечеряли і обговорювали плани на майбутнє. Після ресторану Леонід Нерушенко відправився додому на особистому мотоциклі, і в дорозі розбився в ДТП.

Під час руху співак не помітив дорожній знак і намагався зманеврувати, але влучив прямо під вантажівку. Леонід миттєво помер від удару з фурою.

"Вона приїхала тут же, як тільки дізналася про загибель ліні. Ксюшенька дуже нам допомогла. Саме вона організувала поминки", - розповідає мама Леоніда про Ксенію Собчак, з якою він вже давно розлучився.

Нагадавши, Собчак у сукні-балахоні не змогла приховати животик, Богомолов світиться від щастя.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак "втратила" ліфчик по дорозі до Богомолова.

Також Politeka писала, що Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна.