Стало відомо, що очікує курс валют протягом найближчого тижня

Своїм прогнозом поділилися аналітики для журналістів видання "РБК-Україна". Наприклад, за прогнозом аналітика Максима Пархоменка в Україні очікується помірне зростання курсу долара до гривні.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зростання. Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара за даними НБУ виріс з позначки в 27,69 до 27,95, що склало близько 0,9%.

За його словами, через тиждень на міжбанку валюта буде торгуватися близько 28,20-28,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,0/28,20 грн.

Він додав, що при досягненні позначки в 28 гривень за долар ЦБ не проводитиме інтервенції, що може викликати паніку на ринку, а це дозволить вирости вище до позначки в 28,50 гривень за долар.

Також раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 13 вересня спровокує паніку на міжбанку, гривня після вихідних різко обвалиться. Так, долар почне тиждень з нового стрибка. На міжбанку валюта подорожчає на + 6,57 гривні за сто "вічнозелених".

Євро ж перескочить через "психологічний бар'єр", подолавши з відкриття позначку в 33 грн. Валюта додасть 9,87 гривні зі старту (за сто євро).

Курс валют в Україні 13 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2783,46 грн;

100 євро - 3296,87 грн.

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