Найближчим часом долар може ослабнути настільки, що позбудеться статусу найстійкішої світової валюти

На сьогоднішній день долар, безсумнівно, є однією з лідируючих валют на світовому ринку. Однак зараз його позиції опинилися під загрозою через серйозні проблеми в американській економіці, викликані масштабним тривалим карантином.

Про те, які наслідки спричинить за собою ця криза розповів аналітик Віталій Сівач, передає РБК-Україна.

"Економіка Сполучених Штатів вже не буде тим локомотивом, яким була останні роки. Інвестиції, накопичені за цей час, будуть йти з країни. Це буде тиснути на долар і робити його слабшим", розповів експерт.

При цьому важливо відзначити, що деякі країни можуть тільки виграти від ослаблення долара. В першу чергу мова йде про країни-експортери нафти. Однак, своя вигода в такому становищі є і в України, яка експортує залізну руду і зернові. Сівач пояснив, що при такому розкладі приплив долара в країну виросте, що може послужити поштовхом для розвитку економіки.

Крім того, у країн, що розвиваються, борги, як правило, в доларах, а це означає, що в разі здешевлення валюти розмір боргу також зменшиться.

"У такому випадку країни, що розвиваються, можуть залучати більше кредитів і за рахунок цього більше рости", - пояснив експерт.

Сівач зазначив, що в останні 5 років американські технологічні компанії активно залучали інвестиції з інших країн, тим самим забезпечуючи зростання долара. Однак, через зростаючий подвійний дефіцит США довіра до американської валюти почала падати. Йдеться про бюджетний дефіцит і дефіцит поточного рахунку.

Нагадавши, гривня різко знеціниться до кінця року, в Нацбанку зробили термінову заяву.

Як повідомляла Politeka, долар і євро вирішили добити гривню, нові дані Нацбанку: чого чекати після вихідних.

Також Politeka писала, що долар вже у вересні струсне гривню, експерти називають божевільні цифри.