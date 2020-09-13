Дід принца Гаррі і чоловік королеви Єлизавети II важко прийняв звістку про те, що його онук залишає Великобританію

Зокрема, він назвав переїзд принца Гаррі і його нареченої Меган Маркл в США - справжнім дезертирством і заявив, що онук втратив його підтримку. А його серце буквально розбите.

Про ставлення монаршої особи до рішення свого онука описується в книзі Королівського біографа Інгрід Сьюард "Prince Philip Revealed".

"Він не підтримує те, що Гаррі зрікся своїх обов'язків, залишив будинок і те, чим займався все життя, заради егоцентричної зірки", – йдеться в книзі.

У ній уточнюється, що принц Філіп так і не зміг зрозуміти, що саме не влаштувало онука в житті в Британії, що зробило його життя таким нестерпним в Лондоні. Адже у Гаррі був хороший будинок, здоровий син і можливість займатися благодійністю, чим Гаррі дійсно любив займатися.

Принц Філіп провів аналогію з королем Едуардом VIII, який зрікся престолу через рік після коронації. У підсумку він одружився на розлученій американці Уолліс Сімпсон.

Також раніше повідомлялося, що за інформацією журналістів, колишні герцоги Сассекські вперше посварилися на публіці. Як розповідає свідок, інцидент стався в ресторані, який розташований поруч з будинком Меган Маркл і принца Гаррі.

По закінченню перепалки Меган Маркл повернулася до свого келиха вина, а принц Гаррі був пригнічений і ледь стримував сльози.

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