Дед принца Гарри и супруг королевы Елизаветы II тяжело принял известие о том, что его внук покидает Великобританию

В частности, он назвал переезд принца Гарри и его невесты Меган Маркл в США - настоящим дезертирством и заявил, что внук потерял его расположение. А его сердце буквально разбито.

Об отношении монаршей особы к решению своего внука описывается в книге королевского биографа Ингрид Сьюард "Prince Philip Revealed".

«Он не поддерживает то, что Гарри отрекся от своих обязанностей, бросил дом и то, чем занимался всю жизнь, ради эгоцентричной звезды», – говорится в книге.

В ней уточняется, что принц Филипп так и не смог понять, что именно не устроило внука в жизни в Британии, что сделало его жизнь такой невыносимой в Лондоне. Ведь у Гарри был хороший дом, здоровый сын и возможность заниматься благотворительностью, чем Гарри действительно любил заниматься.

Принц Филипп провел аналогию с королем Эдуардом VIII, который отрекся от престола спустя год после коронации. В итоге он женился на разведенной американке Уоллис Симпсон.

Также ранее сообщалось, что по информации журналистов, бывшие герцоги Сассекские впервы поссорились на публике. Как рассказывает свидетель, инцидент произошел в ресторане, который расположен рядом с домом Меган Маркл и принца Гарри.

По окончанию перепалки Меган Маркл вернулась к своему бокалу вина, а принц Гарри был подавлен и едва сдерживал слезы.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри не угодили американцам, всплыли скандальные детали.

Как сообщала Politeka, бывший муж Маркл впервые стал отцом, трогательное фото.

Также Politeka писала, что проблемы обрушились на Маркл по вине Гарри, скандал набирает обороты.