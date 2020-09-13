Клієнт Приватбанку знайшов підозрілу закономірність між зниженням свого кредитного ліміту і відмовою від додаткових послуг банку

Українець поділився неприємним досвідом спілкування з банком у відгуку на сайті Мінфін. Він розповів, що є клієнтом ПриватБанку вже більше 10 років і користується кредиткою, ліміт на якій становив 47 тисяч гривень. За словами українця, у нього ніколи не виникало ніяких проблем з банком або прострочень. Однак нещодавно у нього почалися неприємності.

"Нещодавно почало коїтися щось дивне. Місяць тому мені дзвонить менеджер по роботі з віп клієнтами та каже, що бачить, що я використовую великі кошти і тому пропонує перенести свій бізнес до них, описує всі можливі переваги. Я відмовляюсь, кажу що мене задовольняє мій банк і явних переваг в переході я не отримаю. На наступний день мені приходить смс «Після перегляду вашої кредитної історії ваш кредитний ліміт зменшено до 29000",- розповів українець.

Через якийсь час йому від банку знову надійшла аналогічна пропозиція, а він знову відмовився. Наступного дня його кредитний ліміт зменшили вже до 9 тисяч.

«Йду до відділення, запитую, а що не так з моєю кредитною історією? Звісно ніякої відповіді мені не надали, все секретно. На цьому все панове! Не хоче банк заробляти на тих хто відмовляється вести в них свій ФОП!",- обурився українець.

У свою чергу, представники Приватбанку нагадали йому про те, що при встановленні розміру кредитного ліміту банк враховує сотні різних факторів.

"Зменшення ліміту на даному етап не означає, що він буде таким і надалі. Активне користування нашими сервісами збільшить ваш шанси на підвищення ліміту в майбутньому" ,- підкреслили в банку.

Нагадавши, гроші на рахунки не повертають, ПриватБанк попередив українців про неприємності: "Нам дуже шкода...".

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