Клиент ПриватБанка нашел подозрительную закономерность между понижением своего кредитного лимита и отказом от дополнительных услуг банка

Украинец поделился неприятным опытом общения с банком в отзыве на сайте Минфин. Он рассказал, что является клиентом ПриватБанка уже более 10 лет и пользуется кредиткой, лимит на которой составлял 47 тысяч гривен. По словам украинца, у него никогда не возникало никаких проблем с банком или просрочек. Однако недавно у него начались неприятности.

«Недавно стало твориться что-то странное. Месяц назад мне звонит менеджер по работе с вип клиентами и говорит, что видит, что я использую большие средства и поэтому предлагает перенести свой бизнес к ним, описывает все возможные преимущества. Я отказываюсь, говорю что меня удовлетворяет мой банк и явных преимуществ в переходе я не получу. На следующий день мне приходит смс «После просмотра вашей кредитной истории ваш кредитный лимит уменьшен до 29000», - рассказал украинец.

Через какое-то время ему от банка снова поступило аналогичное предложение, а он опять отказался. На следующий день его кредитный лимит уменьшили уже до 9 тысяч.

«Иду в отделение, спрашиваю, а что не так с моей кредитной историей? Конечно никакого ответа мне не предоставили, все секретно. На этом все господа! Не хочет банк зарабатывать на тех, кто отказывается вести в них свой ФОП!», - возмутился украинец.

В свою очередь, представители ПриватБанка напомнили ему о том, что при установлении размера кредитного лимита банк учитывает сотни разных факторов.

«Уменьшение лимита на данном этапе не означает, что он будет таким и в дальнейшем. Активное пользование нашими сервисами увеличивает ваши шансы на повышение лимита в будущем», - подчеркнули в банке.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях: "Нам очень жаль...".

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