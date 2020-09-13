Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний пляжний образ на відпочинку

Спортсменка з'являється на нових фото кожен раз в стильному костюмі власного бренду або модному бікіні найнеймовірніших дизайнів. Цього разу фітнес-модель вразила підтягнутим пресом і засмаглими стегнами в кольоровому бікіні.

Дівчина приміряла білі плавки і простий біло-сірий ліф на тоненьких завязочках. На заході Чери з мокрими поплутаними волоссям виглядала приголомшливо, що відразу відзначили фанати зірки в Instagram. Адже дівчині вдалося не тільки увлечітіть пляним нарядом, але ще і фігурою, яку вона тримає у формі, так як кожен день займається.

"perfecto 🔥 🔥 🔥" » " стежу за нею 4 роки😁", "просто ламає Інтернет прямо зараз", "Вау, ти просто найкраща,»" блін !! 😲🔥Wow !! Окококок!",» Флеш-танцювальні флюїди😍 😍, «» дійсно важко повірити, що ти вірна своїм чоловікам" " прибила цими формами👏 🏻 👏 🏻", " це дійсно найгарячіша річ, яку я коли-небудь бачив!, ""Напиши що-небудь! все-таки нудно, ""Я закохався в тебе після перегляду цього♪," - пишуть користувачі.

Також на свіжому фото дівчина залізла у ванну і показала досить відвертий кадр. Свої апетитні принади Чері прикрила руками, відкривши простір для чоловічої фантазії, голову обмотала білим рушником, а в руки взяла часточку апельсина і піднесла до пухким губам. Поруч з нею стояла тарілка з фруктами.

"Мій ідеальний ранок🛁 😋 🍊", - підписала знімок.

Треба відзначити, що фото спокусниці менше, ніж за 30 хвилин набрало понад 40 тисяч лайків. Фолловери вже строчать захоплені коментарі, сердь них:» крихітка, ти прекрасна«,» карколомна«,» красиве тіло«,»Хороший сніданок".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала фотосесію на узбережжі в оксамитовому бікіні.

Дівчина продовжує набирати популярність в соціальній мережі завдяки своїм фото, зробленим після тренування або яскравим кадрам, відзнятим в рамках спеціальних фотосесій для реклами спортивного одягу власного бренду.

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