Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный пляжный образ на отдыхе

Спортсменка появляется на новых фото каждый раз в стильном костюме собственного бренда или модном бикини самых невероятных дизайнов. В этот раз фитнес-модель впечатлила подтянутым прессом и загорелыми бедрами в цветном бикини.

Девушка примерила белые плавки и простой бело-серый лиф на тоненьких завязочках. На закате Черы с мокрыми спутанными волосами выглядела потрясающе, что сразу отметили фанаты звезды в Инстаграм. Ведь девушке удалось не только восхититить пляныхм нарядом, но еще и фигурой, которую она держит в форме, так как каждый день занимается.

«perfecto 🔥🔥🔥», «Слежу за ней 4 года😁», «Просто ломает интернет прямо сейчас «, «Вау, ты просто лучшая,» «Блин !! 😲🔥Wow !! Окококок!», «Флэш-танцевальные флюиды😍😍,» «Действительно трудно поверить, что ты верна своим мужчинам,» «Пригвоздил этими формами 👏🏻👏🏻», «Это действительно самая горячая вещь, которую я когда-либо видел!,» «Напиши что-нибудь! все-таки скучно,» «Я влюбился в тебя после просмотра этого, хоть выжимай🥵🔥🔥,» - пишут пользователи.

Также на свежем фото девушка залезла в ванную и показала достаточно откровенный кадр. Свои аппетитные прелести Чери прикрыла руками, открыв простор для мужской фантазии, голову обмотала белым полотенцем, а в руки взяла дольку апельсина и поднесла к пухлым губам. Рядом с ней стояла тарелка с фруктами.

«Мое идеальное утро 🛁😋🍊», - подписала снимок.

Надо отметить, что фото искусительницы меньше, чем за 30 минут набрало свыше 40 тысяч лайков. Фолловеры уже строчат восторженные комментарии, серди них: «Крошка, ты прекрасна», «Сногсшибательна», «Красивое тело», «Хороший завтрак».

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила фотосессию на побережье в бархатном бикини.

Девушка продолжает набирать популярность в социальной сети благодаря своим фото, сделанным после тренировки или ярким кадрам, отснятым в рамках специальных фотосессий для рекламы спортивной одежды собственного бренда.

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