Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова заворожила формами в тісному топі

Як передає Politeka.net, красуня взяла участь у зйомках шоу «Імпровізація». Ольга одягла джинсову спідницю і тісний білий топ, який підкреслив її ідеальну фігурку. Бузова здивувала новою зачіскою. Вона наростила довге волосся і зробила незвичайну зачіску з ріжками.

Варто відзначити, що на фото Бузова позувала поруч з російським коміком Павлом Волею, який є близьким другом Гаріка Харламова. Вони позували для селфі, на якому Ольга спокусливо вигнулася перед чоловіком.

За день пост Бузової зібрав майже 350 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Така дівчинка. Сильна і тендітна. Чекаємо ефіри з тобою. Спасибі тобі за твою працю", "Ви єдина співачка, яка молодіє", "шалено красива, мила, добра і найкраща", "колір волосся кайф", "яка принцеса, блищить зсередини і це відчувається!", "Оля яка ж ти красива, я не можу, лялечка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова заворожила формами в грайливих міні-шортах. Співачка випустила новий кліп, для зйомок якого вибрала пікантний чорний костюм, який підкреслив її струнку фігуру.

Нагадаємо, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, запалюй!".

Як повідомляла Politeka, Бузова засвітилася з підкачаним красенем і зізналася в своїх почуттях: "Мій світ перекинувся, коли...".

Також Politeka писала, що розкута Ольга Бузова в міні-спідниці влаштувала пристрасні танці на даху: повторить не кожен.