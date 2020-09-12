Російська співачка Ольга Бузова поділилася кадрами з шоу " Льодовиковий період"



Як передає Politeka.net, відповідні кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Зі мною відбувається щось неймовірно нове, це такі незвичайні для мене почуття, я ніколи навіть не могла уявити, що зможу встати на ковзани", - зазначила співачка в підписі до посту.

Бузова насилу змогла описати те, що відбувається з нею після першого виходу на лід.

"Не знаю, як пояснити, на ці хвилини мій світ із зовні зупинився, я бачила тільки очі Діми ... з льоду віяло якоюсь особливою магією абсолютної єдності рухів і музики, жестів і почуттів...",- розповіла співачка.

Варто відзначити, що знімки Ольги і Дмитра з тренування вийшли дійсно дуже чуттєвими.

Шанувальники захопилися як настроєм Ольги, так і її партнером.

"Нарешті буде інтерес подивитися Льодовиковий період! Перемоги вам і якби ще без травм обійшлися! Таку красотищу все-таки треба берегти!", "Оля, молодець..дуже ефектно виглядаєш...", "Класна, справжня і шикарна. Тільки вперед", - писали під постом знаменитості.

Сам партнер Бузової по шоу фігурист Дмиртрій Соловйов заявив, що не очікував, що Ольга на телеекрані або в соцмережах і в реальному житті — це дві різні людини. За його словами, У Ольги він не помітив того хайпа і пихатості, якими вона вічно оточена.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".



