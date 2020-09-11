Популярна російська співачка Ольга Бузова влаштувала запальні танці на балконі

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артистка опублікувала масу відео, розповідаючи про прем'єру нового кліпу і створюючи танець для просування його в ТікТок.

Співачка була одягнена в неймовірно гарне вбрання. На ній красувалася міні-спідниця і укорочена кофта з довгим рукавом. Бузова засвітила свої стрункі ніжки і плоский животик. Образ дівчина доповнила хвостом, який підкреслив молодіжний стиль співачки.

Красуня знімала відео на балконі-даху, з якого розкривався неймовірний вид на Москву. Бузова влаштувала справжнє шоу, вона танцювала, гладила себе по голові, грудях і ногах, закликаючи шанувальників повторювати її танець і публікувати в мережі.

"Головна проблема твоя-це я. Це я-головна проблема твоя. Я проблема твоя, я проблема моя, але сама сама», - звучали рядки з нової пісні співачки.

Бузова розповіла, що вони з командою цілий день знімали танці в приголомшливому місці. За її словами, станцювати новий челендж не так вже й просто. Спочатку доведеться гарненько постаратися, щоб вивчити рухи.

Відзначимо, що зараз багато зірок просувають свої пісні через молодіжну мережу ТікТок, створюючи унікальні танці.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому топі:"Ти просто пушка".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна пушка".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".