Популярна російська співачка Ольга Бузова влаштувала запальні танці на балконі
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс артистка опублікувала масу відео, розповідаючи про прем'єру нового кліпу і створюючи танець для просування його в ТікТок.
Співачка була одягнена в неймовірно гарне вбрання. На ній красувалася міні-спідниця і укорочена кофта з довгим рукавом. Бузова засвітила свої стрункі ніжки і плоский животик. Образ дівчина доповнила хвостом, який підкреслив молодіжний стиль співачки.
Красуня знімала відео на балконі-даху, з якого розкривався неймовірний вид на Москву. Бузова влаштувала справжнє шоу, вона танцювала, гладила себе по голові, грудях і ногах, закликаючи шанувальників повторювати її танець і публікувати в мережі.
"Головна проблема твоя-це я. Це я-головна проблема твоя. Я проблема твоя, я проблема моя, але сама сама», - звучали рядки з нової пісні співачки.
"З голодухи підпухла": Крістіна Орбакайте сильно здивувала змінами в зовнішності
71-річна Алла Пугачова в зухвалому міні пустилася в танок, наплювавши на вік: "Артроз прогресуючий"
Сини Корольової з Тарзаном, Орбакайте, Макаревича та інших зірок вразили не тільки зовнішністю: особисті фото
Рекордно розповніла Полякова показала, як виглядає насправді: "Я повинна зізнатися..."
Бузова розповіла, що вони з командою цілий день знімали танці в приголомшливому місці. За її словами, станцювати новий челендж не так вже й просто. Спочатку доведеться гарненько постаратися, щоб вивчити рухи.
Відзначимо, що зараз багато зірок просувають свої пісні через молодіжну мережу ТікТок, створюючи унікальні танці.
Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому топі:"Ти просто пушка".
Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна пушка".
А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".