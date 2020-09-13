До кінця року інфляція в Україні суттєво прискориться

Такий прогноз озвучили в Нацбанку України.

Згідно з даними НБУ, до кінця 2020 року в Україні через пожвавлення споживчого попиту прискориться інфляція. У серпні вона зросла до 2,5%. При цьому, базова інфляція прискорилася до 3,2%, а споживча – до 5%.

У НБУ відзначили, що в даний момент в Україні стрімко зростають ціни на автомобілі і ліки через ослаблення національної валюти. А ось зростання цін на продукти харчування сповільнилося.

Додамо, що для України нормальна інфляція на рівні 8-9%. Таку думку озвучили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як відомо, НБУ цілком задоволено поступовим ослабленням гривні по відношенню до інших валют. У Нацбанку не мають наміру заважати цьому процесу. Найближчим часом, на думку експертів, долар коштуватиме близько 28 гривень.

Раніше ми писали, що в НБУ прийняли рішення виправити дизайн гривень після критики з боку українців. Планується створити робочу групу, яка займатиметься створенням нового дизайну. До групи увійдуть фахівці НБУ і банкнотно-монетного двору. Також для консультацій запросять фахівців з Інституту історії та експертів з геральдики.

Нагадаємо, що долар вже у вересні струсне гривню, експерти називають божевільні цифри: "переступить...".

Як повідомляла Politeka, долар і євро вирішили добити гривню, нові дані Нацбанку: чого чекати після вихідних.

Також Politeka писала, що НБУ прийняв жорстке рішення по депозитах і кредитах, що буде з грошима українців: «ще не спрацював...».