Курс американського долара продовжить рости до кінця 2020 року

Таку думку озвучили експерти у сфері економіки в коментарі "Сьогодні".

Згідно з прогнозом Володимира Познія, американська валюта почне бити рекорди вже через кілька тижнів.

"Не буде дивно, якщо вже у вересні пара гривня / долар переступить максимуми кінця березня, подолавши позначку 28,2 грн, а до кінця жовтня наблизиться до позначки 29 грн", - запевняє експерт.

Але це ще й сприятливий прогноз. Сергій Ніколайчук впевнений, що курс може бути і вище.

"Восени ми очікуємо незначну девальвацію і відхід курсу в діапазон 29-30 грн/дол. До кінця року. Перш за все це пов'язано з прогнозованими закупівлями імпортної продукції з початком нового бізнес-сезону і відновленням запасів в умовах нормалізації логістики поставок", – роз'яснив експерт.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд скорегував свій прогноз по долару до кінця року.

За словами міністра, курс втримається на рівні 27,8 гривні за долар.

Відзначимо, що в кінці минулого року Кабмін прогнозував, що в 2020 році курс долара буде триматися в районі 27 гривень. При цьому після початку пандемії китайського вірусу в березні цього року, курс долара був переглянутий до 29,5 гривні.

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