Затьмарила собою всю красу навколо

Відома українська модель Леоніла Гузь поділилася яскравим патріотичним фото

Володарка титулу» Міс Україна-2018 " поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Гузь показала, як підкорює найвищу точку України. На знімку модель позує на вершині Говерли. Для походу в гори вона вибрала практичний чорний наряд у вигляді вітровки і тонких штанів в обтяжку.

На фото Гузь стоїть на вершині гори, витягнувши руки до неба і склавши їх «сердечком». Модель виглядає дуже щасливою і задоволеною своїм досягненням. Види на фото вражають своєю красою.

"Говерла. Найвища точка України!",- підписала вона своє фото.

Шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Нехолодно", "Краса", "Милашка", - пишуть люди.

До цього ми писали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", постала у всій красі

Зірка активно ділиться цікавими фото в своєму Instagram, представляючи в різних образах: від гарячої спокусниці, до дуже красивої скромниці.

Цього разу модель зробила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Зірка розпустила довге русяве волосся і дивилася в камеру, трохи виставивши вперед губи.

Красуня зробила макіяж, завдавши на шкіру тон і рум'яна. Обличчя красуні ніби сіяло зсередини. Також Леоніла підкреслила пишні вії чорною тушшю.

Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: "це дуже мило".

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