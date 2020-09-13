Відома українська модель Леоніла Гузь поділилася яскравим патріотичним фото
Володарка титулу» Міс Україна-2018 " поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Гузь показала, як підкорює найвищу точку України. На знімку модель позує на вершині Говерли. Для походу в гори вона вибрала практичний чорний наряд у вигляді вітровки і тонких штанів в обтяжку.
На фото Гузь стоїть на вершині гори, витягнувши руки до неба і склавши їх «сердечком». Модель виглядає дуже щасливою і задоволеною своїм досягненням. Види на фото вражають своєю красою.
"Говерла. Найвища точка України!",- підписала вона своє фото.
Російська Кардашьян ледь втиснула засмаглі принади в незвичайний купальник: "Дівчинка покарає"
Гучна сварка Меган Маркл і принца Гаррі, спливли скандальні деталі: "Ледь стримував сльози..."
Домашні фото Христини Асмус з ванни викликали фурор, Харламов буде розлючений: "Головою перестала думати"
Біда трапилася із зіркою 1+1 з Харківщини: "На п'ятий день хвороби..."
Шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Нехолодно", "Краса", "Милашка", - пишуть люди.
До цього ми писали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", постала у всій красі
Зірка активно ділиться цікавими фото в своєму Instagram, представляючи в різних образах: від гарячої спокусниці, до дуже красивої скромниці.
Цього разу модель зробила селфі, показавши своє обличчя крупним планом. Зірка розпустила довге русяве волосся і дивилася в камеру, трохи виставивши вперед губи.
Красуня зробила макіяж, завдавши на шкіру тон і рум'яна. Обличчя красуні ніби сіяло зсередини. Також Леоніла підкреслила пишні вії чорною тушшю.
Нагадавши, Міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: "це дуже мило".
Як повідомляла Politeka, Міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити в зовнішності: "Боже, навіщо?".
Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика ефектно приспустила лямочки: видно кожен вигин.