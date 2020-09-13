Затмила собой всю красоту вокруг

Известная украинская модель Леонила Гузь поделилась ярким патриотичным фото

Обладательница титула «Мисс Украина-2018» поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Гузь показала, как покоряет самую высокую точку Украины. На снимке модель позирует на вершине Говерлы. Для похода в горы она выбрала практичный черный наряд в виде ветровки и тонких штанов в обтяжку.

На фото Гузь стоит на вершине горы, вытянув руки к небу и сложив их «сердечком». Модель выглядит очень счастливой и довольной своим достижением. Виды на фото поражают своей красотой.

«Говерла. Самая высокая точка Украины!», - подписала она свое фото.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Нехолодно», «Красота», «Милашка», - пишут люди.

До этого мы писали, что украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», предстала во всей красе

Звезда активно делится интересными фото в своем Инстаграм, представая в разных образах: от горячей искусительницы, до очень красивой скромницы.

В этот раз модель сделала селфи, показав свое лицо крупным планом. Звезда распустила длинные русые волосы и смотрела в камеру, немного выставив вперед губы.

Красотка сделала макияж, нанеся на кожу тон и румяна. Лицо красотки будто сеяло изнутри. Также Леонила подчеркнула пышные ресницы черной тушью.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.