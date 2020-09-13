Джамала розчулила мережу чарівними фото в компанії свого старшого синочка

Як повідомляє Politeka.net, Джамала досить швидко повернула форму після народження другого сина і поринула в активне життя. Співачка знову почала виступати і радувати шанувальників яскравими і стильними появами.

Вона настільки любить своїх синів, що і дня не може без них. Через це співачка взяла їх у чергову поїздку, про що повідомила на своїй сторінці в мережі Instagram. Крім того, вона показала серію знімків в компанії старшого сина Еміра-Рахмана.

Перед камерою співачка з'явилася в світлому брючному костюмі оверсайз і модних масивних кросівках. Відзначимо, що виконавиця не полінувалася зробити легкий макіяж і виглядає просто чудово. Її синочок Емір надягнув яскраве вбрання в стилі кежуал: футболка пісочного відтінку з тиграми і сині джинси.

Зіркова матуся та її старший синок позували у заміському комплексі під Львовом "Edem Resort Medical & SPA". На знімках Джа щасливо посміхається, обіймаючи Еміра.

Користувачі мережі засипали сімейство розчуленими і душевними коментарями, відзначаючи, як малюк схожий на свою зіркову матусю:

"Найкраща мама українського шоу-бізнесу❤️", "ви дуже класна", " яка принадність! Як він на вас похож", "ніжність🥰 🥰 🥰 ❣", "Такі красиві", " Джа, Емір копія тебе-мамочка❤️"," такий солодкий мамині очі🧡 😍".

Нагадаємо, розкішна Джамала в купальнику засвітила всю свою сім'ю:»Сестричка красуня нереальна".

Як повідомляла Politeka, Джамала одягла пишне вбрання і зробила несподіване зізнання.

Також Politeka писала, що Джамалу, що затьмарила Кароль і Полякову, змусили виправдовуватися за понад відверте декольте.