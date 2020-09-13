Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розбурхала відвертою позою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

"Запізнитися на літак? Вміємо, практикуємо. Ох вже ці київські затори. Але в будь-якій незрозумілій ситуації-найголовніше не панікувати, взяти себе в руки і спокійно вирішити ситуацію», - розповіла Ульянова, зазначивши, що таки дісталася до Одеси і тепер відпочиває в своєму улюбленому готелі.

За день пост красуні зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красива ти і так само красиво ти розкинула свої ніжки", "яка грація", "Красуня, будь щаслива-ти цього заслуговуєш своєю чесністю", "у будь-якій незрозумілій ситуації взяти вінішко", "ти класна", "з приїздом вас!! в Одесу)", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Ульянова здивувала виглядом в напівпрозорому боді і зухвалими позами на тлі заходу.

Нагадаємо, що Даша Ульянова задерла ногу в прозорому боді на краю даху:"ризикова малишка".

Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.

Також Politeka писала, що Даша Ульянова спантеличила кругленьким животиком і зізналася: «казка стала реальністю».