Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова розбурхала відвертою позою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.
"Запізнитися на літак? Вміємо, практикуємо. Ох вже ці київські затори. Але в будь-якій незрозумілій ситуації-найголовніше не панікувати, взяти себе в руки і спокійно вирішити ситуацію», - розповіла Ульянова, зазначивши, що таки дісталася до Одеси і тепер відпочиває в своєму улюбленому готелі.
За день пост красуні зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Красива ти і так само красиво ти розкинула свої ніжки", "яка грація", "Красуня, будь щаслива-ти цього заслуговуєш своєю чесністю", "у будь-якій незрозумілій ситуації взяти вінішко", "ти класна", "з приїздом вас!! в Одесу)", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Даша Ульянова здивувала виглядом в напівпрозорому боді і зухвалими позами на тлі заходу.
Нагадаємо, що Даша Ульянова задерла ногу в прозорому боді на краю даху:"ризикова малишка".
Як повідомляла Politeka, Даша Ульянова козирнула молодим тілом в міні-бікіні на відпочинку в Одесі.
Також Politeka писала, що Даша Ульянова спантеличила кругленьким животиком і зізналася: «казка стала реальністю».